В Мурманской области ожидается преимущественно облачная с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, который смещается с районов побережья Норвегии в северо-восточном направлении. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно облачная с дождями погода, температура воздуха в пределах климатической нормы.

Завтра, 5 июня, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +14+19°.

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Водность рек на Кольском полуострове уменьшается, уровни воды за прошедшие сутки понизились на 1-8 см. Температура воды 4 июня на реках, озёрах и водохранилищах равна 5-10°, на горных реках 3-4°, на Серебрянском водохранилище - 2,5°. 2 июня Серебрянское водохранилище очистилось ото льда.