В Мурманской области ожидается преимущественно облачная с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Ожидается преимущественно облачная с дождями погода. Температура воздуха на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Завтра, 9 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +11+16º, на юге до +20°.

* * *

За прошедшие дни на большинстве рек из-за прошедших дождей отмечались незначительные повышения уровней воды, на 1-20 см за сутки. По данным наблюдений на 8 июля температура воды равна: на реках 10-14°, на горных реках 4,5-6,0°, на озёрах и водохранилищах 7-14°. Температура воды на водных объектах ниже прошлогодней на этот день на 1-5°. 8 июля в 8 часов мск температура воды в реке Кола была 12°.