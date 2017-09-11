В Мурманской области ожидается прохладная с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, 12-14 сентября, Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, занимающей Норвежское море и Северную Европу. В этот период в нашем регионе ожидается прохладная с дождями погода.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на востоке области умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +7+12.