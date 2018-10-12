В Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 октября наш регион будет находиться, в основном, под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, наиболее интенсивный ночью 14 октября. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 13 октября +5+10°,14 октября +9+14°. 15 октября сохранится теплая погода.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днем на западе умеренный дождь. Ночью в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, при прояснениях до -7°, днем +5+10°. Ночью и утром местами гололедица.