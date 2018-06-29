Мурманская область. Арктика29.06.18 18:02
В Мурманской области ожидается северный ветер, кратковременные дожди
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июня наш регион будет находиться на восточной периферии антициклона с центром над побережьем Норвегии. По Мурманской области ожидается северный ветер, кратковременные дожди, температура воздуха в дневные часы +9+14°.
1 июля антициклон переместится на Скандинавию и Кольский полуостров: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +14+19°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +3 +8°, днём +9+14°.
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Последние комментарии
Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
Кристина
28.06.18 09:35
Как я понял из правительственных сообщений, то новый закон не будет возбранять будущим пенсионерам раньше уходить на пенсию, но они будут и получать социальную пенсию или в размере заработанной за э
Артем
28.06.18 09:30
Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
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