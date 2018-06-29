В Мурманской области ожидается северный ветер, кратковременные дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июня наш регион будет находиться на восточной периферии антициклона с центром над побережьем Норвегии. По Мурманской области ожидается северный ветер, кратковременные дожди, температура воздуха в дневные часы +9+14°.

1 июля антициклон переместится на Скандинавию и Кольский полуостров: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +14+19°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +3 +8°, днём +9+14°.