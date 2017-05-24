Мурманская область. Арктика24.05.17 18:03
В Мурманской области ожидается северный ветер, временами осадки
Как сообщает Мурманское УГМС, 25-26 мая погоду Кольского полуострова будет определять многоцентровая циклоническая депрессия. По Мурманской области ожидается северный ветер, временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +3 до -2°, днём +3+8°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +4+9°.
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19-23 мая вскрылись реки юга, запада и центра Мурманской области. На реках востока области и на водоёмах наблюдается ледостав с промоинами, закраинами.
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