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Мурманская область. Арктика04.07.18 18:02

В Мурманской области ожидается северо-восточный ветер, дождь различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, 5-6 июля Кольский полуостров будет находиться на северной периферии обширной циклонической депрессии, расположенной над Карелией и Архангельской областью. По Мурманской области ожидается северо-восточный ветер, дождь различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в дневные часы +10+15°, на юге области до +20°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный, на юге сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +10+15°, на юге +15+20°.

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