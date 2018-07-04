Мурманская область. Арктика04.07.18 18:02
В Мурманской области ожидается северо-восточный ветер, дождь различной интенсивности
Как сообщает Мурманское УГМС, 5-6 июля Кольский полуостров будет находиться на северной периферии обширной циклонической депрессии, расположенной над Карелией и Архангельской областью. По Мурманской области ожидается северо-восточный ветер, дождь различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в дневные часы +10+15°, на юге области до +20°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный, на юге сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +10+15°, на юге +15+20°.
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