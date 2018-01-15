В Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 января погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия глубокого обширного циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, 16 января на западе области сильный порывистый ветер. 16 января преобладающая температура воздуха -5-10°, при прояснениях -15-20°.

17 января ожидается понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачность переменная. Местами небольшой снег. Ветер южный юго-западный умеренный, на западе сильный. Температура воздуха -5-10° в центральных районах при прояснениях -15-20º в течение суток. Гололедица.

Штормовое предупреждение

На юге побережья Норвегии отмечается опасное волнение 9,0-11,0 метров. Сохранится до 00-03 часов 16 января.

На севере побережья Норвегии и юге Гренландского моря ожидается опасное волнение 8,0-9,0 метров. Сохранится до 00-03 часов 16 января .