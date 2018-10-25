В Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области в отдельных районах пройдёт небольшой снег.

26 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон с центром над Архангельской областью: ожидается сильный порывистый ветер, временами мокрый снег, температура воздуха днем от +3 до -2°.

Завтра в Мурманской области будет пасмурная погода, небольшой снег, температура воздуха -1..+1°. Ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Возможна слабая геомагнитная буря.