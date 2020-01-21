В Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 января и ночью 23 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии циклонической депрессии, расположенной над Баренцевым морем и Республикой Коми. По Мурманской области ожидается сильный, местами очень сильный порывистый ветер, снег, метель, преобладающая температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -12°.

Днём 23 января ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха понизится.

Завтра, 22 января, будет облачная с прояснениями погода. Снег, днём на севере местами сильный. Ветер северо-западный сильный, метель, днём местами очень сильный, сильная метель. Температура воздуха -1-6°, ночью при прояснениях до -11°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

С 21 часа 20 января в центральной части побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8-9 метров. Сохранится до 6-9 часов 22 января.