В Мурманской области ожидается сильный северный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 июля погоду Мурманской области будет определять западная периферия циклона с центром на севере Урала. В нашем регионе ожидается прохождение атмосферных фронтов, порывистый северный ветер, средняя температура воздуха на 3-5° ниже климатической нормы.

Завтра, 31 июля, будет облачная погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +7+12°, на юге области до +15°. Оповещение о высокой пожарной опасности По Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность: на юге Печенгского и западе Кольского районов, в районе г.Апатиты V регионального класса; в Ковдорском, Мончегорском, Кандалакшском районах и на западе Терского района IV регионального класса.