В Мурманской области ожидается сильный северо-западный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, завтра, 4 января, в нашем регионе ожидается облачная погода. Местами снег. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный сильный. Температура воздуха от +1 до -4° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

Штормовое предупреждение

3 января в 2-6 часов на северо-западе Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов, на юге Гренландского моря - опасное волнение 8- 9 метров и быстрое обледенение судов. Опасные условия сохранятся до 0-3 часов 4 января.

3 января в 12-15 часов в центральной части побережья Норвегии было отмечено опасное волнение 8- 10 метров . Сохранится до 12-15 часов 4 января.