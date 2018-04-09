В Мурманской области ожидается сильный снег, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 апреля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с севера Скандинавии. По Мурманской области ожидается снег, наиболее интенсивный ночью, сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью -2-7°, утром при прояснениях до -10°, днём от -2° до +3°.

11 апреля циклон сместится на север Урала, а на наш регион распространится антициклон: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -10-15°, днём от 0 до +5°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Снег, на юге области сильный. Ветер ночью северо-восточный сильный, метель, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -10°, днём от -2 до +3°. Гололедица, ночью на юге области ухудшение состояния дорог.