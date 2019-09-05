Мурманская область. Арктика05.09.19 18:02
В Мурманской области ожидается сильный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни в нашем регионе сохранится тёплая погода, среднесуточная температура воздуха будет на 2-5° выше климатической нормы.
Завтра, 6 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +13+18°.
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