В Мурманской области ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 ноября погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия обширного антициклона с центром в районе Московской области. По Мурманской области ожидается местами небольшие осадки в виде мокрого снега, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от -3 до +2°.

23 и 24 ноября характер погоды существенно не изменится. Преобладающая температура воздуха в дневные часы от 0 до -5°.

Завтра, 22 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный, ночью на севере области сильный. Температура воздуха от -3 до +2°, ночью при прояснениях до -8°. Гололедица, местами сильная.