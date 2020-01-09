В Мурманской области ожидается сильный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 10 января погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся вблизи побережья Мурмана. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами снег, преобладающая температура воздуха от 0 до -5°.
11 января циклон постепенно сместится на Карское море: ветер ослабеет, температура воздуха понизится.
Завтра, 10 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха от 0 до -5° в течение суток. Гололедица, местами сильная.
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В Мурманске 12 января будет проводится традиционное мероприятие «Первый рассвет», приуроченное к первому в этом году восходу солнца. Место проведения мероприятия - площадка сопки «Солнечная горка» (1387 км. Ленинградское шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»). Время проведения - с 11.30 до 14.30. Первый восход солнца можно будет наблюдать 12 января в 12 часов 29 мин. Заход солнца – в 13 часов 23 минуты. Продолжительность светового дня составит 54 минуты.
Для удобства мурманчан от остановки «Автопарк» (в сторону юга) к месту проведения мероприятия будет курсировать два автобуса. Начало движения маршрута – 11.00