На склонах горы Айкуайвенчорр проведут принудительный спуск лавинПроезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС закрыт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.01.20 18:02

В Мурманской области ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 января погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся вблизи побережья Мурмана. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами снег, преобладающая температура воздуха от 0 до -5°.

11 января циклон постепенно сместится на Карское море: ветер ослабеет, температура воздуха понизится.

Завтра, 10 января,  будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха от 0 до -5° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

* * *

В Мурманске 12 января  будет проводится традиционное мероприятие «Первый рассвет», приуроченное к первому в этом году восходу солнца. Место проведения мероприятия - площадка сопки «Солнечная горка» (1387 км. Ленинградское шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»). Время проведения - с 11.30 до 14.30. Первый восход солнца можно будет наблюдать 12 января в 12 часов 29 мин. Заход солнца – в 13 часов 23 минуты. Продолжительность светового дня составит 54 минуты.

Для удобства мурманчан от остановки «Автопарк» (в сторону юга) к месту проведения мероприятия будет курсировать два автобуса. Начало движения маршрута – 11.00 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПришло ли время северного шельфа?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Александр
08.01.20 19:08
Подскажите, пожалуйста, как можно помочь малышу? Пришлите номер карты на почту aavasilenko@mail.ru вместе со свидетельством о рождении ребёнка и одним из паспортов родителей Помогу чем смогу- с миру
Комментарий к новости:Миша Жуков мечтает о рождественском чуде
Zdoroviak
03.01.20 08:40
Молодцы, спасибо, что через эту передачу познакомили меня с отцом Сергием.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Зачем отец Сергий осваивает интернет-пространство, или Бог слова
владимир
02.01.20 20:49
запах-то исчез!??
Комментарий к новости:Северный ветер, дым из трубы: под Мурмашами открылся крематорий
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:45«Международные новости». Информационная программа (12+)01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРасходы на жилищно-коммунальное хозяйство в Мурманской области выросли почти в 2 раза-PRO ВалютуКурс евро просел на 1,3 рубля, а доллар потерял 61 копейку-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области отмечается снижение выработки электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыВ жизни пригодится: вступили в силу изменения в порядок исчисления и уплаты НДФЛ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 316 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика