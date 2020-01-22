В Мурманской области ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием западной периферии циклонической депрессии, расположенной над Баренцевым морем и Республикой Коми. По Мурманской области ожидается сильный, местами очень сильный порывистый ветер, снег, метель.

Днём 23 января ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха понизится.

Завтра, 23 января, будет облачная, днём с прояснениями погода. Снег, ночью местами сильный, метель. Днём в отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный, западный ночью сильный, на севере местами очень сильный, днём умеренный. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях до -14° в течение суток. Гололедица.

Штормовое предупреждение

22 января в 15-21 часов на побережье Мурмана ожидается опасное волнение 6,0-7,0 метров, северо-западный ветер в порывах 35-37 м/с. Сохранится до 3-9 часов 23 января.

22 января в 12-15 часов в центральной части Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 3-6 часов 23 января.