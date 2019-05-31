В Мурманской области ожидается сильный ветер и дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией, ожидается прохождение атмосферных фронтов. В этот период в нашем регионе сохранится относительно тёплая с дождями погода.

Завтра, 1 июня, будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер юго-западный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха +4+9º, на юге +10+15º.

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На большинстве рек Мурманской области на фоне спада весеннего половодья отмечаются повышения уровней воды, на 1-15 см за сутки. Температура воды в реках по данным наблюдений на 31 мая равна 6-11°, что на 1-3° выше нормы, на горных реках температура воды равна 2,0-3,5° - близка к обычной. 31 мая на Серебрянском водохранилище в приплотинной зоне наблюдается дрейф льда.