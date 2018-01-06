Мурманская область. Арктика06.01.18 17:00
7 января с 8 до 12 часов в центральной части побережья Норвегии ожидается западный, северо-западный ветер 30-32 м/с, высота волны 8,0-
8,5 метра. Сохранится до 18-21 часа воскресенья.
В Мурманской области ожидается сильный ветер и метель
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклонов, смещающихся с Балтийского моря в северном, северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег, днём 7 января порывистый ветер.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Временами снег. Ветер ночью северо-восточный умеренный, днём северо-западный сильный, метель. Температура воздуха -2-7°, ночью при прояснениях до -10°. Гололедица.
Штормовое предупреждение
7 января с 8 до 12 часов в центральной части побережья Норвегии ожидается западный, северо-западный ветер 30-32 м/с, высота волны 8,0-
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение06.01.18: 12 января завершится период выдвижения кандидатов для участия в выборах президента России. Как вы думаете, сколько претендентов на этот пост окажется в избирательном бюллетене?Проголосовало: 42 человека
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Последние комментарии
Sergey Kysil
04.01.18 13:16
А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется.
Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
Gonshik
03.01.18 20:37
Россия - щедрая душа на кандидатов и сумасшедших!
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