В Мурманской области ожидается сильный ветер и метель

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклонов, смещающихся с Балтийского моря в северном, северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег, днём 7 января порывистый ветер.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Временами снег. Ветер ночью северо-восточный умеренный, днём северо-западный сильный, метель. Температура воздуха -2-7°, ночью при прояснениях до -10°. Гололедица.

Штормовое предупреждение