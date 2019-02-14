В Мурманской области ожидается сильный ветер и метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Норвежского моря и его фронтальной системы. В этот период ожидается относительно тёплая с порывистым ветром, метелями и обильными снегопадами погода.

Завтра, 15 февраля, в Мурманской области будет облачная погода. Снег, в отдельных районах мокрый снег. Ветер ночью южный, днём северо-западный сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10º, днём от -4 до +1°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.

Штормовое предупреждение

14 февраля с 15 до 18 часов в центральных районах побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8,0-9,0 метров. Сохранится до 9-12 часов 15 февраля.