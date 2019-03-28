Мурманская область. Арктика28.03.19 18:02
В Мурманской области ожидается сильный ветер и мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяют циклоны, смещающихся в Гренландское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, при прохождении атмосферных фронтов снег с мокрым снегом.
Завтра, 29 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами мокрый снег. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +1+6°. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Павел В.
28.03.19 08:03
Война во дворах что ли, коли штабы создают? А ответственно работу организовать нельзя, чтобы авралов не было: а то у нас всё время чиновники шумят: летом - зима скоро, весной - потоп и сосули, осенью
Комментарий к новости:Управляющим компаниям грозят и сверху, и снизу, и чатами
Д.О. Вернер
27.03.19 20:56
Может от депутатов будет больше пользы, если Вы перестанете их пиарить в роли комментаторов и опубликуете про них всего две таблицы: первая - это описание адресов домов их избирательных округов, а вто
Комментарий к новости:Это не тёплое кресло! - Виктор Хабаров рассказал молодёжи о работе депутата
Кирилл Андреевич
27.03.19 20:39
А я ещё помню советские времена, когда в "Наптуне" или "Океане" продавали мойвочку всего за 15 копеек килограмм. Но и цена трески на фото тоже радует - как быстро растут цены - народ богатеет!
Комментарий к новости:Рыбной отраслью займёмся предметно – Андрей Чибис
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ магазинах Мурманской области даже цены на соль пошли в рост-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 21 копейку, евро – на 17 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС энергоблок № 3 выведен в плановый ремонт-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыПо расходам за капитальный ремонт многоквартирного дома – мы пчёлы, считает Конституционный суд РФ
-Нам интересно Ваше мнение22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 300 человек