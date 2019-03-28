В Мурманской области ожидается сильный ветер и мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяют циклоны, смещающихся в Гренландское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, при прохождении атмосферных фронтов снег с мокрым снегом.

Завтра, 29 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами мокрый снег. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +1+6°. Гололедица.