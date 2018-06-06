Мурманская область. Арктика06.06.18 18:02
В Мурманской области ожидается сильный ветер и ночные заморозки
Как сообщает Мурманское УГМС, 7 июня погоду Кольского полуострова будет определять периферия обширного активного циклона с центром на севере Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются местами осадки, на севере области порывистый ветер, температура воздуха ночью от 0 до +3°, в отдельных районах заморозки до -2°, днем +5+10°.
8 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе, температура воздуха существенно не изменится.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, западный сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +3°, в центральных районах местами заморозки до -2°, днём +5+10°.
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