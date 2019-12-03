В Мурманской области ожидается снег

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 4 декабря наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается морозная без существенных осадков погода. Днём 4 декабря Кольский полуостров окажется под влиянием активной циклонической деятельности в Гренландском и Норвежском морях: ожидается снег и повышение температуры воздуха.

Завтра, 4 декабря, будет переменная облачность. Снег, на севере местами сильный. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -1 -6°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается зимний режим. Толщина льда равна 10-35 см, что на большинстве рек меньше нормы на 2-15 см, толщина льда на водохранилищах близка к обычной. В глубоководных зонах озёр и водохранилищ, вблизи полыней на реках - лёд тонкий, передвижение по льду опасно!