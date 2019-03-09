В Мурманской области ожидается снег и порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, циклон, смещающийся в эти дни с Северного моря на Ботнический залив, продолжит смещаться в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается снег, порывистый ветер.

Завтра, 10 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-восточный ночью сильный, днём умеренный. Температура воздуха ночью -5-10º, при прояснении -10-15º, днём -2-7°. Гололедица.