В Мурманской области ожидается снег и повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 декабря погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром на востоке нашего региона. По Мурманской области ожидается временами снег, температура воздуха -4-9° при прояснениях в отдельных районах до -14°.

Ночью 4 декабря наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается морозная без существенных осадков погода. Днём 4 декабря Кольский полуостров окажется под влиянием активной циклонической деятельности в Гренландском и Норвежском морях: ожидается снег и повышение температуры воздуха.

Завтра, 3 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью на западе местами сильный. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях до -14°. Гололедица.