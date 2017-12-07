Мурманская область. Арктика07.12.17 18:02
В Мурманской области ожидается снег и усиление ветра
Как сообщает Мурманское УГМС, 8 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия глубокого обширного циклона с центром на юге Норвежского побережья: пройдёт снег различной интенсивности, усилится ветер.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -4-9°, при прояснениях -11-16°. Гололедица.
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