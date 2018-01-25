В Мурманской области ожидается снег, метель

Как сообщает Мурманское УГМС,26 января погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Северной Атлантики на Скандинавию и далее в Баренцево море. По Мурманской области ожидается снег, порывистый ветер.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, метель. Ветер западный сильный. Температура воздуха от 0 до -5°, при прояснениях до -10°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.