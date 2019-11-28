В Мурманской области ожидается снег, ночью местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 и 30 ноября ожидается активизация циклонической деятельности над Северным морем и Скандинавией. По Мурманской области пройдёт снег, наиболее интенсивный 29 ноября.

Завтра, 29 ноября, будет облачная погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер ночью северо-восточный, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -4 до +1°. Гололедица.