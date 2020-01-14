В Мурманской области ожидается снег, ночью местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 января с севера Скандинавии через Кольский полуостров сместится активный циклон: пройдёт снег, наиболее интенсивный ночью, ожидается порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы от 0 до -5°.

Завтра, 15 января, будет облачная погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер ночью юго-восточный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём от 0 до -5°. Гололедица.