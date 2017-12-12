В Мурманской области ожидается снежная с метелями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 декабря Мурманская область будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с районов Балтийского моря в северном направлении, через территорию Кольского полуострова в Баренцево море. В этот период в нашем регионе ожидается относительно тёплая, снежная с метелями погода.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Снег. Ветер юго-восточный сильный, позёмок. Температура воздуха -1-6° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 10 декабря равна 15-30 см, на крупных водоёмах юго-запада области (вдхр. Иовское, Княжегубское) толщина льда равна 7-15 см, что на 5-10 см меньше нормы.