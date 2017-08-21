В Мурманской области ожидается снижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием обширной циклонической депрессии, смещающейся с Норвежского моря в северо-восточном направлении. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно дождливая погода, температура воздуха в пределах климатических норм.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +8+13°, на юге области до +16°.