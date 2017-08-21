Мурманская область. Арктика21.08.17 18:02
В Мурманской области ожидается снижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием обширной циклонической депрессии, смещающейся с Норвежского моря в северо-восточном направлении. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно дождливая погода, температура воздуха в пределах климатических норм.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +8+13°, на юге области до +16°.
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 119 человек
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Последние комментарии
Ворчливый Старик
19.08.17 17:24
Поломничество чиновников к старым домам Мурманска! Это что-то новенькое в нашей жизни. Может быть и нам пора сходить, посмотреть, помолиться, попросить у фонда капремонота многоквартирных домов ускор
Комментарий к новости:Новый облик старых мурманских домов
Акакий Акакиевич
18.08.17 10:53
С чем вас и поздравляю! Хоть здесь мы впереди планеты всей!! Такими бы ускоренными темпами экономику поднимали, то цены бы нам не было.
Комментарий к новости:Экспресс на Северный полюс - атомный ледокол «50 лет Победы» установил рекорд
Антонина
17.08.17 12:15
Молодцы ребята из полиции!
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