В Мурманской области ожидается снижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-16 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, преобладающая температура воздуха -9-14°, в отдельных районах при прояснениях понижение до -17-25°.

Завтра, 15 января, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменный. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-28° в течение суток. Гололедица.