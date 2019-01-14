Мурманская область. Арктика14.01.19 18:02
В Мурманской области ожидается снижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, 15-16 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, преобладающая температура воздуха -9-14°, в отдельных районах при прояснениях понижение до -17-25°.
Завтра, 15 января, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменный. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-28° в течение суток. Гололедица.
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