В Мурманской области ожидается снижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, преобладающая температура воздуха -15-20°, при прояснениях в отдельных районах понижение до -25-30°.

Завтра, 19 января, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -23-28° в течение суток. Гололедица.