В Мурманской области ожидается снижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, с 1 февраля, с распространением Арктического антициклона на наш регион, ожидается возвращение на Кольский полуостров морозов.

Завтра, 1 февраля, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области - зимний режим. Толщина льда увеличилась за декаду на 2-10 см и на 31 января равна 30-60 см, что на большинстве рек и водоёмов на 1-20 см меньше нормы, на водных объектах северо-востока области (рр. Туманная, Чудзъйок, вдхр Серебрянское) толщина льда равна и больше нормы (0+5 см).