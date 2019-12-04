В Мурманской области ожидается снижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег, порывистый ветер, повышение температуры воздуха в дневные часы до +2-3°.

5 декабря циклон будет терять свою активность: интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха постепенно понизится.

Завтра, 5 декабря, будет облачная погода. Снег, местами сильный. В отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер южный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -13°, днём от -3 до +2°. Гололедица.