Мурманская область. Арктика27.06.19 18:02
В Мурманской области ожидается тёплая погода, но с дождями
Как сообщает Мурманское УГМС, ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период в нашем регионе ожидается относительно тёплая погода, местами пройдут дожди.
Завтра, 28 июня, будет переменная облачность. Временами дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+15°, на юге области до +19°.
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Иван Чернов
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Арсен
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