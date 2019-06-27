В Мурманской области ожидается тёплая погода, но с дождями

Как сообщает Мурманское УГМС, ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период в нашем регионе ожидается относительно тёплая погода, местами пройдут дожди.

Завтра, 28 июня, будет переменная облачность. Временами дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+15°, на юге области до +19°.