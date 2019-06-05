В Мурманской области ожидается тёплая с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 и 7 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией и, связанных с ней, атмосферных фронтов. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая с дождями погода.

Завтра, 6 июня, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5 +10°, днём +17+22°.