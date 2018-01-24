В Мурманской области ожидается ухудшение погоды!

24-25 января ночью по югу Мурманской области ожидается усиление юго-восточного, южного ветра порывами 15-20 м/с, снег, метель. Как информируют ГУ МЧС России по Мурманской области, такая погода сохранится до конца суток 25 января.

Служба лавинной безопасности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» обращает внимание: в связи с ухудшением погодных условий 25-26 января (сильный снег, метель), в Хибинах возрастёт вероятность схода лавин.

А в это время Мурманское УГМС сообщает, что 25 января в нашем регионе ожидается облачная, ночью с прояснениями погода, временами снег, в отдельных районах сильный. Ветер юго-восточный сильный, в порывах до 15-20 м/c, ночью на севере умеренный. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -22-27°, днём от +1 до -4°. Ухудшение состояния дорог. Такая погода сохранится до конца суток.

Спасатели советуют автомобилистам проявить здравую бдительность и осторожность. Следует быть особенно внимательными (во время вождения обращайте внимание на все знаки и информационные таблицы) и строго соблюдать Правила дорожного движения.