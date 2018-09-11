В Мурманской области ожидается ухудшение погоды

Как сообщает Мурманское УГМС, 12-13 сентября, с выходом на север Скандинавии и Кольский полуостров атлантического циклона, погода переменится. Ожидается пасмурно и дождливо. Температура воздуха понизится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью+6+11°, на востоке области +1+6°, днём +11+16°.

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По данным наблюдений на 11 сентября температура воды в Мурманской области равна: на реках 8-13°, на горных реках 4,5-6,0°; на озёрах и водохранилищах 11-14°. Уровни воды на большинстве рек ниже прошлогодних уровней на 5-30 см, на реках Поной, Варзуга, Умба - ниже на 45-120 см, на реке Лотта уровень близок к прошлогоднему.