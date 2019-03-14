В Мурманской области ожидается умеренный, на севере области сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 марта Кольский полуостров будет находиться между двух барических образований – многоцентровой циклонической депрессией над Норвежским морем и Скандинавией, с одной стороны, и антициклона над Европейской частью России, с другой. В этот период погода в нашем регионе не претерпит существенных изменений, лишь днём 15 марта, с усилением циклонического влияния с запада, температура воздуха существенно повысится.

Завтра, 15 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на юге области умеренный снег. Ветер южный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -11-16°, днём от 0 до -5°. Гололедица.