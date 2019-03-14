Мурманская область. Арктика14.03.19 18:02
В Мурманской области ожидается умеренный, на севере области сильный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 марта Кольский полуостров будет находиться между двух барических образований – многоцентровой циклонической депрессией над Норвежским морем и Скандинавией, с одной стороны, и антициклона над Европейской частью России, с другой. В этот период погода в нашем регионе не претерпит существенных изменений, лишь днём 15 марта, с усилением циклонического влияния с запада, температура воздуха существенно повысится.
Завтра, 15 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на юге области умеренный снег. Ветер южный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -11-16°, днём от 0 до -5°. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
14.03.19 14:34
"... о необходимости расширения гарантий по социальной поддержке ветеранов боевых действий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и об оказании содействия в недопущении возникновения чрезвыча
Комментарий к новости:Совет созывает Думу на 21 марта
Мореман
14.03.19 13:58
Друзья, денег нет, но вы держитесь!!!
Комментарий к новости:Церемония открытия юбилейного Праздника Севера стала платной
Yuriy
14.03.19 09:54
Мастеров еще за прошлый год присвоили, что ли? Вроде, за 11 место не полагается.
Комментарий к новости:Высоко задрали планку - Сергей Чернецкий, главный тренер хоккейного клуба «Мурман»
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЗа первый месяц текущего года в Мурманской области помидоры и огурцы подорожали на 18%-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 19 копеек, евро вырос почти на 4 копейки-PRO ЭнергетикуНовое рабочее колесо, преодолев 3700 км пути, прибыло на Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
-Нам интересно Ваше мнение26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 487 человек