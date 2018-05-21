В Мурманской области ожидается усиление северного ветра

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море: в нашем регионе ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха днем +17+23°. Вечером 22 мая и в течение суток 23 мая через территорию Мурманской области будет смещаться активный атмосферный фронт: пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы, усилится северный ветер, температура воздуха понизится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15 +20°, в центральных районах до +25°.