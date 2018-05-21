Мурманская область. Арктика21.05.18 18:03
В Мурманской области ожидается усиление северного ветра
Как сообщает Мурманское УГМС, 22 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море: в нашем регионе ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха днем +17+23°. Вечером 22 мая и в течение суток 23 мая через территорию Мурманской области будет смещаться активный атмосферный фронт: пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы, усилится северный ветер, температура воздуха понизится.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15 +20°, в центральных районах до +25°.
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Последние комментарии
ФунтиК
21.05.18 22:11
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Known
21.05.18 13:59
Забавно всё это! Теперь новый президент, новое правительство займутся старыми задачами.
Михаил
20.05.18 23:14
Никакого дела нет!!!Обвиняемый брат сотрудника полиции!И потерпевшего с 9 мая ни разу не опросили так же как и свидетелей!!!!
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