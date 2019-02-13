В Мурманской области ожидается усиление ветра

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием периферии циклона, который смещается с севера Скандинавии на юг Баренцева моря. В этот период в нашем регионе ожидается относительно тёплая, но с зимним характером погода.

Завтра, 14 февраля, в Мурманской области будет переменная облачность. Ночью и утром преимущественно без осадков, днём снег. Ветер южный ночью слабый, днём сильный, метель. Температура воздуха ночью -10-15º, при прояснениях -20-25º, днём -3-10º. Гололедица, днём ухудшение состояния дорог.