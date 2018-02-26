В Мурманской области ожидается усиление ветра и интенсивность осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 февраля погоду Кольского полуострова будет определять антициклон с центром на севере Скандинавии. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -12-17° при прояснениях -25-30°, днём -8-13°, в отдельных районах до -18-23°.

28 февраля антициклон будет медленно смещаться в южном направлении, а севера Баренцева моря в Карское море переместится активный обширный циклон. С приближением атмосферного фронта на севере нашего региона усилится ветер и интенсивность осадков, днём температура воздуха по Мурманской области повысится до -2-7°, на юге области до -8-12°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений, днём на севере области юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -8-13°, при прояснениях -18-23°. Гололедица.