Штабу Северного флота потребовалась поддержка ВсевышнегоИТОГИ: Полпред и кандидат в президенты РФ посетили наш регион, или Нужен ли России новый военный морской флот
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.02.18 18:03

В Мурманской области ожидается усиление ветра и интенсивность осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 февраля погоду Кольского полуострова будет определять антициклон с центром на севере Скандинавии. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -12-17° при прояснениях -25-30°, днём -8-13°, в отдельных районах до -18-23°.

28 февраля антициклон будет медленно смещаться в южном направлении, а севера Баренцева моря в Карское море переместится активный обширный циклон. С приближением атмосферного фронта на севере нашего региона усилится ветер и интенсивность осадков, днём температура воздуха по Мурманской области повысится до -2-7°, на юге области до -8-12°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений, днём на севере области юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -8-13°, при прояснениях -18-23°. Гололедица.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктического доктора» вызовут 1 июля
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 252 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Максим
24.02.18 15:35
А разве Екатерина Дулько участвовала в выставке в этом году? Опять же текстильного панно, так же как и плед "Фантазия" я не увидел.
Комментарий к новости:«Фантазия» Нины Подгорновой вызвала неподдельный интерес у посетителей выставки
Александр
22.02.18 18:29
То лидер ЛГТБ Навальный то протухшая лошадинная тушенка Собчак и все к нам прутся
Комментарий к новости:Дочь Анатолия Собчака приглашает на встречу
Алексей
22.02.18 11:42
Полпред побывал везде,где можно было пустить пыль в глаза,а с самим народом так и не встретился!!!(((
Комментарий к новости:Полпред президента проверил ход выполнения майских указов в нашем регионе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа.20:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ 2017 году рекордсменами по росту цен в Мурманской области стали помидоры, топливо моторное и услуги образования-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 11 копеек, а евро снизился на 17 копеек-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХРуководитель управляющей компании МУП «Жилфонд» пойдёт под суд-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика