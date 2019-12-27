В Мурманской области ожидается усиление ветра и повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 и 29 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия активных циклонов, смещающихся с Северной Атлантики в Норвежское и Баренцево моря. Ночью 28 декабря в нашем регионе ожидается морозная погода. Днём в субботу и в течение суток 29 декабря по Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, при прохождении атмосферных фронтов осадки, повышение температуры воздуха.

Завтра, 28 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ночью в отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём от 0 до -5°, при прояснениях до -10°. Гололедица.