В Мурманской области ожидается увеличение интенсивности осадков, усиление ветра и повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области будет преобладать морозная погода, местами пройдёт небольшой снег.

16 февраля погоду нашего региона будет определять восточная периферия активного атлантического циклона: ожидается постепенное увеличение интенсивности осадков, днём усиление ветра и повышение температуры воздуха.

Завтра, 15 февраля, будет переменная облачность. Местами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -7-12°, при прояснении -15 -20°, ночью в центральных районах до -25º. Гололедица.