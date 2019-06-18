В Мурманской области ожидается ветер северо-восточный, северный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет малоградиентное барическое поле, ветер будет преобладать северных румбов. В этот период по Мурманской области не ожидается существенных изменений погодных условий.

Завтра, 18 июня, будет переменная облачность. Дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, на юге области до +10°; днём +9+14°, на юге области до +18°.

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18 июня в Кандалакшском районе, на западе Кольского, Ковдорского и Терского районов Мурманской области наблюдается IV региональный класс пожарной опасности.