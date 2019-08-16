Мурманская область. Арктика16.08.19 18:02
В Мурманской области ожидается ветер южных направлений
Как сообщает Мурманское УГМС, 17-19 августа наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается ветер южных направлений, местами пройдёт дождь различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в дневные часы +17+22°.
Завтра, 17 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +5+10º, на востоке +2+7º, днём +15+20º.
Оповещение о высокой пожарной опасности
16-19 августа в центральной части Кольского района сохранится V региональный класс пожарной опасности, в Кандалакшском районе местами IV региональный класс пожарной опасности.
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