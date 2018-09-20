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Мурманская область. Арктика20.09.18 18:02

В Мурманской области ожидается ветер южный, юго-западный сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклона, смещающегося вдоль Норвежского побережья. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы 20 сентября +9+14°, 21 сентября +11+16°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный, юго-западный сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +11+16°.

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По данным наблюдений на 20 сентября температура воды в нашем регионе равна: на реках и озёрах 5-11°, на горных реках 4-5°, на  водохранилищах 10-13°. Уровни воды на большинстве рек ниже прошлогодних уровней на 5-60 см, на реках Поной, Варзуга, Умба - ниже на 0,9-2,0 м, на реке Лотта уровень выше прошлогоднего на 5-10 см.

Комментарии

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Последние комментарии

Иван
20.09.18 13:59
Красные д****ы! * - купюры внесены редакцией.
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Николай Васильевич
20.09.18 13:56
Теперь понятно, почему пересчет пенсий перенесли с февраля на января - дали деньжат и тут же забрали. Это по-нашему!!!
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ФунтиК
20.09.18 11:15
... и превращаемся все в кроликов, которых забьют на мясо!!!
Комментарий к новости:Цены снижаются - налегаем на морковь, репчатый лук и яблоки
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