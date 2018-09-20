В Мурманской области ожидается ветер южный, юго-западный сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклона, смещающегося вдоль Норвежского побережья. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы 20 сентября +9+14°, 21 сентября +11+16°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный, юго-западный сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +11+16°.

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По данным наблюдений на 20 сентября температура воды в нашем регионе равна: на реках и озёрах 5-11°, на горных реках 4-5°, на водохранилищах 10-13°. Уровни воды на большинстве рек ниже прошлогодних уровней на 5-60 см, на реках Поной, Варзуга, Умба - ниже на 0,9-2,0 м, на реке Лотта уровень выше прошлогоднего на 5-10 см.