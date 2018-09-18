В Мурманской области ожидается ветер западный умеренный, ночью на севере сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет периферия циклона, расположенного на юго-востоке Баренцева моря. В эти дни по Мурманской области ожидается относительно прохладная с порывистым ветром погода.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный, ночью на севере сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +7+12°.