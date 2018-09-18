Мурманская область. Арктика18.09.18 18:02
В Мурманской области ожидается ветер западный умеренный, ночью на севере сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет периферия циклона, расположенного на юго-востоке Баренцева моря. В эти дни по Мурманской области ожидается относительно прохладная с порывистым ветром погода.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный, ночью на севере сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +7+12°.
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Последние комментарии
Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
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Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
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