В Мурманской области ожидается временами дождь, в отдельных районах возможны грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-22 июня наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь, в отдельных районах возможны грозы, преобладающая температура воздуха ночью +6+11°, днем +10+15°, на юге до +20°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дожди. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +10+15°, на юге области до +19°.

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19 июня температура воды на реках Мурманской области была равна 9-16°, на горных реках 2-4°, на водохранилищах 6-13°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

19-20 июня на крайнем севере Мурманской области сохраняется IV региональный класс пожарной опасности.